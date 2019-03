PSG : Adrien Rabiot déclare la guerre à Al-Khelaifi et Henrique !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans le combat qui oppose le Paris Saint-Germain à Adrien Rabiot, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels a fait son choix.

Le dernier match d'Adrien Rabiot sous le maillot du club de la capitale remonte au 11 décembre dernier, lors de la victoire à Belgrade en Ligue des Champions (4-1). Depuis plus de trois mois, le milieu de terrain est donc mis de côté. Un temps exclu du groupe pro, le joueur de 23 ans s'entraîne bien avec l'effectif de Thomas Tuchel, mais sans avoir la possibilité de jouer. En froid avec sa direction, du fait qu'il a refusé de prolonger son contrat, l'international français ne portera probablement plus jamais la tunique du PSG. Mis à pied jusqu'à la fin du mois de mars, pour être sorti en boîte de nuit après l'élimination face à MU en C1 et pour avoir liké la vidéo de Patrice Evra, Rabiot peut en tout cas compter sur le soutien de l'UNFP.

« Le PSG et Antero Henrique font n’importe quoi, c’est du harcèlement. En France, il y a des règles de droit du travail. Rabiot nous a saisis officiellement pour le défendre contre les attaques du PSG. On envisage une procédure, peut-être au pénal, contre Antero Henrique pour harcèlement et une autre devant les Prud’hommes contre le PSG pour non-respect des dispositions de son contrat », explique le co-président Philippe Piat sur L'Equipe. Autant dire que le syndicat des joueurs prévoit de faire valoir les droits de Rabiot dans cette affaire. Le PSG et Antero Henrique pourraient alors se faire sanctionner.