Dortmund c'est n'importe quoi, le PSG n'est pas prêt ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Qualifié face au Barça mardi soir, le PSG affrontera le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions. Une aubaine à ce stade de la compétition pour beaucoup d'observateurs. Toutefois, Johan Micoud se veut lui très prudent concernant le club allemand.

En quelques minutes, le PSG a vécu un scénario quasi idéal sur la scène européenne. Les Parisiens ont renversé le FC Barcelone pour rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions. Dans le même temps, à plusieurs milliers de kilomètres de là, le Borussia Dortmund renversait l'Atlético Madrid pour l'emporter 4-2. Un succès étonnant tant les Colchoneros avaient semblé costauds contre l'Inter en huitièmes. C'est une bonne nouvelle pour le PSG. Dortmund ressemble à un petit poucet à ce stade de la compétition et il possède surtout le style de jeu qui convient au PSG de Kylian Mbappé.

Dortmund imprévisible, Micoud prévient le PSG

Mardi soir, beaucoup d'observateurs étaient aux anges pour le PSG. Pour eux, le club parisien est largement favori de sa demi-finale et peut sérieusement envisager une place en finale à Wembley. C'était notamment le cas dans l'Equipe du Soir. Seule une voix s'est voulue prudente sur le plateau, celle de Johan Micoud. L'ancien joueur du Werder Brême connaît bien le football allemand et le Borussia Dortmund. A ses yeux, le club allemand est trop imprévisible pour se risquer à un pronostic précis. Attention à ne pas connaître de mauvaise surprise pour le PSG !

🔊@jomicoud : « Dortmund est une équipe qui est capable de faire de grands matches puis de passer à travers celui d'après. Je ne sais pas quel sera leur niveau face au PSG. » #EDS pic.twitter.com/oikPtUa4aT — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) April 16, 2024

« Ce Dortmund-là, c’est une équipe qui est capable de faire des superbes matches et le match d’après de passer à travers. Je ne sais pas à quel niveau ils seront contre le PSG parce que c’est une équipe qui offensivement se crée énormément d’occasions et part dans tous les sens. C’est-à-dire que tu as un centre, tu peux te retrouver avec l’arrière droit, l’arrière gauche, Hummels qui est dans la surface on ne sait pas pourquoi. Ils sont tous à 5-6 donc ça peut être compliqué. Après, c’est une équipe qui est quand même ouverte, qui joue donc ça peut arranger le PSG par rapport à son jeu rapide », a t-il analysé. Néanmoins, le PSG pourra se nourrir du vécu des deux confrontations en poules qui avaient plutôt tourné en faveur des Parisiens.