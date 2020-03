PSG : Al-Khelaïfi accélère les négociations pour Gabriel

Dans : PSG.

Conscient que la perte de Thiago Silva va laisser un grand vide dans le vestiaire mais surtout sur le terrain, le PSG s’active pour lui trouver un successeur digne de ce nom au mercato.

Régulièrement, le nom de Kalidou Koulibaly est associé au Paris Saint-Germain. Mais le Sénégalais de Naples coûte cher, très cher. Courtisé par le Real Madrid et Manchester United, le roc de Naples est estimé à 100 ME au minimum par Aurelio De Laurentiis, le président de Naples. Pour le PSG, qui souhaite également se renforcer au milieu de terrain et qui va devoir compenser les départs de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa (libres), l’idée est donc de se ruiner un minimum sur le poste de défenseur central, le club pouvant déjà compter sur Kehrer, Kimpembe, Marquinhos et Diallo.

C’est ainsi que selon Le 10 Sport, la piste menant au défenseur de Lille, Gabriel, est désormais prioritaire. A ce titre, Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau pris contact avec la direction du LOSC au cours des derniers jours afin de confirmer l’intérêt très concret du Paris Saint-Germain pour le talentueux défenseur brésilien de 22 ans. Mais l’affaire ne sera pas si simple pour Paris, malgré le prix relativement correct du joueur, estimé entre 30 et 45 ME. Car dans ce dossier, certains clubs de Premier League ont également avancé leurs pions, et c’est notamment le cas d’Everton, dont l’entraîneur Carlo Ancelotti apprécie tout particulièrement le profil de Gabriel. Reste à voir si l’attractivité du PSG et la colonie brésilienne du club seront des arguments auxquels Gabriel sera sensible au moment de faire son choix. Il faut le souhaiter pour le Paris SG, qui s’attacherait alors les services d’un joueur déjà adapté à la Ligue 1 et dont la marge de progression semble énorme.