PSG : Adieu Mbappé, Robert Lewandowski est l'élu

Le PSG fait de Robert Lewandowski sa priorité en attaque pour compenser le probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Révolution à venir au Paris Saint-Germain. Cet été, le mercato sera plus animé que jamais dans la capitale avec les probables départs d’Angel Di Maria mais aussi de Kylian Mbappé, en fin de contrat. Les deux joueurs vont laisser un grand vide dans le secteur offensif du PSG, où Lionel Messi veut rester au contraire de Neymar, lequel se pose des questions après les sifflets dont il a été victime lors du match entre Paris et Bordeaux dimanche après-midi au Parc des Princes. De toute évidence, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont devoir recruter au moins deux nouveaux joueurs en attaque pour redynamiser le secteur offensif du PSG et selon le journaliste italien Nicolo Schira, la priorité du club de la capitale se nomme Robert Lewandowski, l’international polonais du Bayern Munich.

