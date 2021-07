PSG : Adieu les barbecues, Icardi reste à Paris !

Dans : PSG.

Apparu très affûté depuis le début de la préparation estivale, contrairement à l'an dernier, Mauro Icardi ne veut plus quitter le Paris Saint-Germain.

Moqué l’an dernier pour sa forme physique pas vraiment au top au retour des vacances estivales, Mauro Icardi a visiblement compris qu’il devait changer son hygiène de vie pour retrouver son meilleur niveau. C’est donc sans kilos supplémentaires que l’attaquant argentin a fait son retour au Camp des Loges pour le plus grand plaisir des dirigeants parisiens. Et dans une interview accordée au site officiel du PSG l’ancien joueur de l’Inter a reconnu que cette fois il débutait la saison au top. De quoi permettre d’attirer les offres, puisque Leonardo était prêt à écouter d’éventuelles propositions pour Mauro Icardi. Tandis que Wanda Nara, épouse et représentante du joueur parisien, multipliait les indices sur un possible départ, la rumeur la plus insistante arrivait de l’AS Rome où José Mourinho aurait le désir de le faire venir d'ici le 31 août.

Cependant, ce samedi, Le Parisien affirme que tout cela est à oublier, puisque sauf coup de théâtre Mauro Icardi sera toujours dans l’effectif de Mauricio Pochettino pour la saison qui commence dimanche avec le Trophée des champions contre Lille. A 3 ans de la fin de son contrat, et même si sa valeur se maintient à 40 millions d’euros, Icardi n’est pas décidé à partir du PSG, et si son épouse a pu laisser entendre le contraire, le joueur de 28 ans a lui décidé que sa carrière allait continuer à Paris et nulle part ailleurs. Le Paris Saint-Germain peut donc compter sur l'ancien milanais, sauf si d'ici la fin du marché des transferts une offre colossale arrive. Mais à ce stade du mercato ce n'est pas du tout le cas.