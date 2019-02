PSG : Acosta dévoile les secrets amers de son transfert raté à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Il a été l'invité surprise du dernier jour du mercato d'hiver au Paris Saint-Germain, Luciano Acosta, le milieu de terrain de DC United, a été réellement très proche de s'engager avec le club de la capitale. Mais finalement, le joueur argentin, arrivé à Paris pour être prêt à signer jusqu'au dernier moment, n'a même pas passé sa visite médicale et est reparti vendredi vers les Etats-Unis. Ce dimanche, Luciano Acosta revient sur cet improbable scénario et avoue qu'il regrette la manière dont tout cela s'est passé.

Car le milieu de terrain de DC United avoue n'avoir eu aucune explication sérieuse sur cet fiasco. « Pourquoi je n’ai pas signé au PSG ? Je crois que c'est parce que les deux clubs n'avaient pas réglé complètement la question du montant de mon transfert. Je ne sais pas grand-chose. Je n'ai pas non plus voulu poser beaucoup de questions. Mais la vérité, c'est que, oui, c'est une situation très frustrante pour moi. Jeudi, j’étais à Clairefontaine mais, finalement, je n'ai pas passé la visite médicale. Les deux clubs ne s'étaient pas mis d'accord de toute façon. Si je n'ai pas signé au PSG, ce n'est donc pas à cause de raisons médicales, ni pour des raisons techniques non plus, comme cela s'est dit (...) Mercredi, j'avais vu le président de DC United qui m'avait dit que tout était quasiment réglé et que je pouvais me rendre en France (...) Antero Henrique m’a juste dit que les deux clubs n'avaient pas trouvé d'accord et que le temps manquait pour en trouver un. Rien de plus », explique, dans L'Equipe, Luciano Acosta, qui ne veut pas polémiquer sur la rumeur qui prétend que c'est Thomas Tuchel qui a fermement refusé que l'Argentin rejoigne le Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'hiver.