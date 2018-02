PSG : Accusé d'être anti-PSG, L'Equipe riposte à Ménès et aux autres

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis quelques mois, et même depuis plus d'un an, notamment avant et après la remontada, le quotidien L'Equipe est sévèrement critiqué par les supporters du Paris Saint-Germain. Ces derniers estiment que le journal sportif prend un malin plaisir à dire du mal du club de la capitale. L'Equipe a longtemps laissé filer, mais ces derniers temps cet agacement a gagné différents consultants et journalistes, lesquels s'étonnent des choix du quotidien lorsqu'il s'agit de parler du PSG. Et le fait que Pierre Ménès, influenceur de choix, commence à s'attaquer lui aussi à L'Equipe a finalement incité le média à sortir de son silence.

Ce samedi, dans les colonnes du journal, Jean-Philippe Leclaire tente de répondre à ces accusations. « Alors, comme ça, nous serions de mauvais Français, et d'encore moins bons Parisiens ? Depuis quelques semaines, au nom de l'intérêt supérieur du football tricolore, nous voici sommés par d'attentionnés confrères « d'enfin supporter le Paris-Saint-Germain, dernier représentant de la France en Ligue des champions ». O.K. Message bien reçu. Eh bien, allons-y : «Ici, c'est Paris ! Paris est magique ! Ô ville lumière, sens la chaleur de notre coeur...» Au moins jusqu'à jeudi. Car le lendemain, après ce Real-PSG sur lequel le monde entier aura les yeux braqués, nous serons évidemment tenus, au nom du même raisonnement – « Allons enfants ! » – de plus modestement supporter Marseille, Lyon et Nice, nos derniers représentants français en Ligue Europa. (...) En Espagne, au moins, tout est clair : les médias madrilènes disent le moins de mal possible du Real (même en ce moment), tandis que les médias catalans ne manquent jamais une occasion de s'enflammer pour le Barça, en Coupe d'Europe et en Championnat. En France, pays jacobin, encore fortement centralisé, L'Équipe ne peut pas se permettre de rouler ouvertement pour le PSG sans provoquer la furie de nombreux lecteurs, internautes, téléspectateurs marseillais, lyonnais, stéphanois ou sochaliens. Surtout, notre conception du journalisme est aux antipodes du supportérisme aveugle et du patriotisme étroit. Venez mercredi et jeudi dans les locaux de L'Équipe et vous verrez si nos journalistes ne sont pas capables de s'enflammer quand, on l'espère, Neymar, Fekir, Balotelli ou Mitroglou (surtout Mitroglou) trouveront le chemin des filets. Reste qu'au moment d'écrire leurs articles papier ou numérique, en tribune de presse ou à notre siège de Boulogne (la ville, pas le kop), nos reporters auront retrouvé un minimum de distance et un maximum de lucidité pour vous proposer des analyses et comptes rendus qui ne prétendent pas à l'objectivité absolue, mais à la passion raisonnée et à l'honnêteté. Ce qui n'empêche pas parfois de se tromper. Ici, c'est L'Équipe », écrit le directeur adjoint de la rédaction de L'Equipe, probablement conscient que cela ne changera pas réellement grand-chose, mais qui a tenu à réagir à cette vague grandissante au sein des supporters du Paris Saint-Germain...et des médias concurrents.