PSG : Accusé d'avoir le boulard, Kylian Mbappé riposte !

Ce mardi soir, Kylian Mbappé affronte le Real Madrid avec le PSG à Santiago Bernabeu. Contrairement à Neymar, l’international français devrait être titularisé par son entraîneur Thomas Tuchel…

Comme à chaque fois qu’il foule une pelouse, Kylian Mbappé sera très observé. D’autant que ces derniers mois, il est régulièrement reproché à l’international français d’avoir pris la grosse tête. Un constat principalement dressé à la vue de certains de ses gestes et de son attitude sur le terrain. Interrogé par le journal Ouest-France, Kylian Mbappé a riposté. Pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco, il est tout simplement irrespectueux d’émettre un tel jugement sur un footballeur, comme il l’a expliqué avec précision.

« Les gens qui disent ça ne me connaissent pas. Moi, je ne me permettrais pas de juger quelqu’un que je ne connais pas, ou que je vois simplement jouer une heure et demie à la télévision, sans l’entendre parler, à cause de ses gestes… Si je fais quelque chose de mal et qu’il faut me tomber dessus, je serai le premier à reconnaître que c’est normal. Mais il ne faut pas que ce soit dans l’excès. Mais il ne faut pas non plus que je me victimise » a répondu l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France, pour qui il est faux d’affirmer qu’il a pris le melon ces derniers mois. Cela aura au moins le mérite de rassurer les fans des Bleus et du PSG.