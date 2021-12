PSG : Accord trouvé, Rafinha prêté en Espagne !

Pas du tout utilisé par Mauricio Pochettino, Rafinha va quitter l'effectif du PSG dès ce dimanche puisqu'un accord de prêt a été trouvé avec la Real Sociedad.

Bradé 1,5 million d’euros par le FC Barcelone au PSG en octobre 2020, Rafinha avait bénéficié de la confiance de Thomas Tuchel, mais après le départ de l’entraîneur allemand, la situation s’est dégradée pour l’international brésilien. Cette saison, Rafinha n’a pas joué une seule seconde en Ligue des champions, et il a pris part à 5 matchs de Ligue 1 avec un temps de jeu total de 220 minutes. A 28 ans, le milieu de terrain est bien conscient que s’il restait au Paris Saint-Germain, avec qui il a un contrat jusqu’en 2023, il devrait se contenter du banc de touche ou des tribunes du Parc des Princes. Depuis des jours, on évoque un contact très avancé entre Rafinha et la Real Sociedad, tout cela avec l’aval des dirigeants du PSG. Et ce dimanche, Fabrizio Romano confirme que tout est fait entre les deux clubs.

EXCL: here-we-go, Rafinha joins Real Sociedad from Paris Saint-Germain. Loan until the end of the season, NO buy option. Agreement reached on final details too. 🤝🇧🇷 #transfers



Rafinha will undergo his medical tomorrow. Real Sociedad only wanted him.



Done deal, confirmed ⤵️ https://t.co/uVG1pEBRBG