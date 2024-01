PSG ‍: Accord ou pas, le Real se méfie de Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Kylian Mbappé a pris une tournure inattendue dimanche soir avec l’annonce d’un accord entre l’attaquant du PSG et le Real Madrid. Dans le camp espagnol, la méfiance est toutefois de mise.

Kylian Mbappé a conclu un accord avec le Real Madrid et jouera dans la capitale espagnole la saison prochaine. L’information est signée Foot Mercato et a provoqué l’effet d’une bombe dimanche soir. Depuis, les démentis se sont multipliés que ce soit dans le camp du PSG dont les dirigeants affirment ne pas être au courant d’un potentiel accord entre leur star et le Real Madrid mais aussi dans le camp de Kylian Mbappé. Officiellement, le capitaine de l’Equipe de France n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain expire en juin 2024. Ce qui est certain, c’est que le Real Madrid se veut extrêmement vigilant tant que les documents ne sont pas signés.

150ME de plus au PSG, Mbappé est sous pression https://t.co/6gk117Qcaq — Foot01.com (@Foot01_com) January 9, 2024

C’est ce que confirme ce mardi le média Relevo, qui indique que le Real Madrid ne fait plus confiance à Kylian Mbappé après les épisodes des années précédentes. La stratégie de Florentino Pérez n’est d’ailleurs plus la même, le « tout pour Mbappé » est terminé au Real Madrid et cela se concrétise par une offre financière nettement moins élevée qu’en 2022 selon le média. De plus, le Real ne mise plus tout sur une seule recrue potentielle et appuie sur le fait que la signature de « KM7 » n’est pas indispensable puisque l’effectif merengue est déjà galactique en attaque avec Bellingham, Rodrygo ou encore Vinicius. Trois stars auxquels il faudra ajouter Endrick à partir de la saison prochaine. Au sein de la Casa Blanca, le discours est également appuyé sur le fait que Kylian Mbappé n’est pas la seule grande star du football européen à susciter de l’intérêt au sein du club espagnol.

Le Real Madrid n'a pas confiance en Kylian Mbappé

Erling Haaland fait aussi beaucoup parler de lui, encore plus depuis que l’on sait que l’attaquant de Manchester City sera disponible pour seulement 100 millions d’euros l’été prochain. Malgré tout, le Real Madrid reste très intéressé par Kylian Mbappé et en interne, les dirigeants madrilènes se disent « optimistes » pour conclure la signature de l’attaquant parisien en tant que joueur libre. L’objectif de chaque partie est de vite boucler l’opération selon le média, qui indique que le Real Madrid se méfiera jusqu’au bout de l’attaquant de 25 ans et de son entourage. La crainte d’une surenchère du PSG ou de l’Arabie Saoudite incite notamment le Real Madrid à l’optimisme dans ce dossier riche en rebondissements depuis des années et qui n’a pas encore dit son dernier mot, même si le Real Madrid semble avoir pris un net avantage au cours des derniers jours.