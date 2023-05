PSG : Accord à 15 ME, Icardi trouve son prochain club

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'intersaison du PSG sera on ne peut plus bouillante. Les chantiers ne manqueront pas et le club de la capitale va devoir alléger sa masse salariale.

Le PSG aura énormément de travail à abattre l'été prochain lors du marché des transferts. La situation actuelle au club est catastrophique et l'effectif mal construit. Luis Campos sera attendu concernant les arrivées mais aussi les départs. Car la masse salariale est à alléger. Problème, il est difficile de savoir quel sera l'avenir de joueurs aux forts salaires comme Sergio Ramos ou encore Leo Messi. Aussi, les retours de prêts ne seront pas faciles à gérer. Car hormis quelques exceptions, les joueurs prêtés n'ont pas rendu satisfaction et vont revenir au PSG l'été prochain. Parmi les exceptions, on peut citer Mauro Icardi, dont l'aventure à Galatasaray est une belle réussite. Le club turc voudrait même le recruter définitivement et racheter la dernière année de contrat d'Icardi à Paris. Mais Galatasaray est apparemment proche de se faire chiper son actuel joueur.

Icardi vendu, la bonne affaire pour Paris

Selon les informations du compte turc AS Marca, Fulham se rapproche de la signature de Mauro Icardi. Un accord n'est pas loin d'être trouvé. Pour se payer Icardi, le club londonien débourserait environ 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Une très bonne nouvelle pour le PSG, en recherche de liquidités et du départ de ses gros salaires. Reste à savoir si Galatasaray pourra s'aligner dans le futur sur l'offre de Fulham et si le clan Icardi est disposé à déménager en Angleterre. Cette saison en Turquie toutes compétitions confondues, Mauro Icardi a inscrit 15 buts et délivré 8 passes décisives en 21 matchs. Un départ en Premier League, dans un championnat très exigeant, serait un motif de motivation supplémentaire pour un joueur pas toujours respecté à sa juste valeur mais qui aura fait également de grosses erreurs.