PSG : A Paris jusqu’en 2022, Neymar veut se faire pardonner

Quelques mois plus tard, Neymar regretterait le bras de fer lancé pour quitter le Paris Saint-Germain. Afin de prouver sa bonne foi, le Brésilien serait prêt à rester jusqu’à la fin de son contrat.

Le temps où Neymar était sifflé au Parc des Princes semble déjà lointain. Alors qu’il s’attendait à évoluer à l’extérieur pendant toute la saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain a déjà fait disparaître l’hostilité du public. Mieux, le Brésilien est même applaudi. Lors de son dernier match de Ligue 1 face à Amiens (4-1), durant lequel il a brillé avec un but et une passe décisive pour Kylian Mbappé, le numéro 10 parisien a vu les supporters répondre à sa demande d’encouragement. Il faut dire que Neymar a montré de l’implication sur le terrain ces derniers mois.

Et même s’il faut toujours prendre ses déclarations avec précaution, sa volonté de calmer le jeu dans son entretien accordé à France Football n’est pas passée inaperçue. S’agit-il d’un rapprochement entre le Paris Saint-Germain, son public et sa star ? En effet, le quotidien madrilène As a la sensation que le divorce tant annoncé n’est plus d’actualité. Selon nos confrères, Neymar regretterait d’avoir mis la pression sur le club de la capitale pour partir l’été dernier. Et pour montrer sa fidélité retrouvée, l’ancien joueur de Santos serait prêt à rester jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu’en 2022 ! Vexé par le comportement du joueur au dernier mercato estival, le Qatar appréciera.