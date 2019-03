PSG : A Barcelone, on éclate de rire avec le palmarès de Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Pendant que le Paris Saint-Germain tente de tourner la page, ses détracteurs prennent un malin plaisir à remuer le couteau dans la plaie.

Sans surprise, les supporters de l’Olympique de Marseille savourent l’humiliation subie par les Parisiens face à Manchester United. Et ce ne sont pas les seuls. Car ces dernières années, le PSG ne s’est pas fait que des amis en Espagne, notamment du côté de Barcelone où la presse se réjouit du nouvel échec en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le jour du tirage des quarts était donc l’occasion idéale pour Sport de rédiger un petit article dédié à Paris.

« Le PSG doit être l’équipe qui a vécu le plus de mauvais moments en Ligue des Champions. Le club parisien a investi comme personne pour aller plus loin. Mais il n’a pas réussi avec Neymar, Mbappé et Cavani. Combien de Ligue des Champions a-t-il remporté ? Le club français n'a gagné aucune coupe aux grandes oreilles, ni aucune Coupe d'Europe », s’est moqué le média catalan, sans tenir compte de l’ancienne Coupe des Coupes remportée en 1996, et qui rappelle que l’OM reste le seul club français titré en C1…