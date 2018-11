PSG : 80ME pour prendre Pulisic à Dortmund, Paris arrive !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Même si la priorité des priorités au Paris Saint-Germain est la signature d'un milieu défensif, le club de la capitale pourrait également envisager de s'offrir un joueur nettement plus offensif en la personne de Christian Pulisic, le jeune milieu offensif qui évolue actuellement sous le maillot du Borussia Dortmund. Selon le Telegraph et Sport Mediaset, le PSG ne serait pas seul à vouloir tenter sa chance pour Pulisic, dont le contrat s'achève en juin 2020, mais que les dirigeants de Dortmund pourraient laisser partir au mercato d'été 2019 moyennant 80ME.

Une coquette somme qui, outre le Paris Saint-Germain, ne semble pas faire peur à deux autres grosses cylindrées européennes, à savoir Chelsea et Liverpool. Et pour faciliter les choses, il semble déjà acquis que Christian Pulisic est prêt à ranger son casier au Borussia Dortmund, le milieu de terrain de 20 ans n'étant pas du tout opposé à un transfert dans la mesure où il pourra rejoindre une équipe capable de briller au plus haut niveau européen. Reste tout de même si, dans un climat tendu sur le plan du fair-play financier le Paris SG pourra investir autant d'argent sur un seul joueur. Pour l'instant cela ne semble pas réellement le cas.