PSG : 80 ME pour Pépé, Tuchel alerte Al-Khelaifi

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Auteur d’un match éblouissant contre le Paris Saint-Germain dimanche soir (1 but, 2 passes décisives), Nicolas Pépé a définitivement fait craquer Thomas Tuchel à l’approche du mercato. Grand fan de l’international ivoirien, le coach parisien rêve de l’enrôler cet été, selon les informations rapportées par Le Parisien ce mercredi. « Le technicien n’a pas attendu l’immense performance de l’Ivoirien dimanche face au PSG - un but, deux passes décisives - pour forger son opinion. Tuchel est fasciné par la vitesse, la polyvalence, l’adresse, le volume et le sens tactique de l’ancien Angevin » détaille notamment le média francilien.

Reste que pour s’offrir Nicolas Pépé, il faudra certainement lâcher un billet de 80 ME. Une somme importante pour un club surveillé par le fair-play financier. Mais rien d’impossible pour Paris selon Dominique Sévérac. « À 23 ans, le top dix européen le convoite. Une offre de 60 millions d’euros est d’ores et déjà parvenue sur le bureau des dirigeants lillois. Dans ce domaine, le PSG a la surface pour surenchérir alors qu’un départ pour 80 millions d’euros est souvent évoqué comme tarif supposé pour le numéro 19 des Dogues ». Reste maintenant à savoir si en contrepartie, le Paris Saint-Germain sera dans l'obligation de sacrifier l’un de ses éléments offensifs comme Di Maria ou Cavani. Mais à n’en pas douter, cette information réjouira les supporters parisiens, sans doute également sous le charme de Nicolas Pépé.