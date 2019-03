PSG : 80 ME à trouver avant fin juin, ce cauchemar à la sauce UEFA est de retour

Dans : PSG, Mercato.

Malgré les annonces de prestige sur les futurs partenaires, le Paris Saint-Germain reste un club de football grandement tributaire des résultats sportifs de son équipe phare.

Il va en payer le prix dans les prochains mois. En effet, la nouvelle élimination embarrassante en Ligue des Champions, cette fois face à Manchester United, remet immédiatement dans le rouge les finances du club de la capitale. Outre les 15 ME perdus directement en prime par cette défaite directe, s’ajoutent de nombreux manques à gagner en billetterie, sponsoring et exposition. C’est évident, l’UEFA ne loupera pas le PSG s’il ne présente pas des lignes de compte impeccables au 30 juin.

Et c’est pourquoi L’Equipe annonce que plusieurs ventes devront avoir lieu, avec l’espoir pour les dirigeants de récupérer entre 60 et 80 ME afin d’équilibrer les comptes. Jusqu’à quatre départs sont envisagés, et les premiers noms tombent déjà puisque cela concernerait Thomas Meunier, Christopher Nkunku et Jesé, sans compter la vente bien partie de Giovani Lo Celso. Ce sera la mission d’Antero Henrique, qui risque d’avoir un peu le couteau sous la gorge pour boucler ces départs aussi rapidement, même si cela pourrait générer de l’incompréhension auprès des supporters. Notamment avec le départ du Belge, alors que Thilo Kehrer et Daniel Alves ont clairement failli dans le match couperet face à MU ce mercredi…