PSG : 600 ME pour Neymar et Mbappé, Pierre Ménès lâche les prix

Lors d’un été 2017 qui restera pour le moment comme le plus fou de l’histoire du marché des transferts, le Paris Saint-Germain s’était offert Kylian Mbappé et Neymar pour un montant total de 400 ME.

Un double investissement colossal et qui ne porte pour le moment pas forcément ses fruits sur le plan sportif, puisqu’avec ces deux joueurs, le club de la capitale comptait bien franchir au moins un cap en Ligue des Champions. Sur le plan financier et médiatique, la donne est bien différente puisque Neymar a permis de décupler les revenus et de promouvoir l’image du PSG à l’international. De son côté, l’attaquant français a pu s’appuyer sur son titre de champion du monde pour renforcer son image de futur meilleur joueur de la planète.

Et au niveau de la valeur marchante, le club de la capitale n’est clairement pas perdant a en croire Pierre Ménès. Interpellé sur les réseaux sociaux au sujet de l’erreur qu’aurait pu faire le PSG en misant tout financièrement sur les deux stars offensives, le consultant a assuré que le club francilien n’avait pas fait de boulette, mais plutôt réussi un coup de maître. Pour le polémiste de Canal+, le PSG récupérerait 600 ME s’il devait vendre les deux. Une somme pharamineuse, à l’heure où Kylian Mbappé a récemment été désigné comme le joueur à la plus forte valeur marchande dans le monde du football. Reste à savoir comment se répartirait ces 600 ME...