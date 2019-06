PSG : 60 ME et un salaire de star, Leonardo mise tout sur ce gardien

Dans : PSG, Mercato.

A en croire les rumeurs de ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a pris sa décision pour le poste de gardien.

On le sait, l’entraîneur Thomas Tuchel va mettre un terme à l’alternance qui n’a pas fonctionné cette saison. Le club de la capitale devra choisir un numéro 1 parmi ses portiers sous contrat, ou sur le marché des transferts. Et a priori, le champion de France privilégie cette deuxième option. Alors que le Français Alphonse Areola et Kevin Trapp, de retour de prêt, pourraient faire l’affaire, le PSG semble prêt à miser gros sur un nouveau gardien. Plus précisément sur Gianluigi Donnarumma (20 ans).

Le média transalpin Sport Mediaset confirme le choix de Leonardo, qui préparerait son offre pour le portier du Milan AC. Il s’agirait d’un gros contrat assorti d’un salaire annuel à 8 M€, contre les 6 M€ que l’Italien perçoit actuellement. Autant dire que la proposition devrait l’intéresser. Reste à savoir si Paris saura convaincre les Rossoneri de libérer leur dernier rempart. Toujours selon la même source, le club lombard attendrait environ 60 M€ pour son transfert ! Ce qui n’a pas l’air d’effrayer le directeur sportif parisien, encore milanais il y a quelques semaines.