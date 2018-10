PSG : 6-1 pour Paris, Daniel Riolo s'enflamme comme rarement

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Une victoire 6-1 contre l’Etoile Rouge de Belgrade et tout est oublié ? Ce n’est pas le genre de Daniel Riolo de pardonner aussi facilement, mais le Paris Saint-Germain a tout de même sorti une grande performance ce mardi soir au Parc des Princes, dominant très largement une formation serbe qui avait accroché Naples au premier match. Alors bien évidemment, il faudra voir ce que cela donne contre des équipes d’un calibre supérieur, mais pour le consultant de RMC, l’état d’esprit affiché par les joueurs et le plan de jeu qui se met en place signé Thomas Tuchel, donnent quand même des signes d’encouragement.

« Il y a une adhésion absolue, totale avec Tuchel. On le voit dans les interviews de Verratti ou Neymar. Tant mieux ! Il faut ça pour que le PSG avance. Mais ce qui effacera l’accroc de Liverpool, c’est un “désaccroc”… le mot n’existe pas… mais c’est à dire en sortant de ce groupe en s’imposant à Naples. Ce sera difficile puisque Liverpool a perdu (1-0) là-bas. Les Reds ont souffert grave à Naples. C’est un groupe difficile. On verra de quelle manière le PSG, qui à l’air bien, s’en sortira. Rien n’est effacé, on n’a rien oublié mais mercredi le match était totalement abouti. Il y a une progression évidente sur les derniers matches », a loué un Daniel Riolo qui a rarement été aussi enthousiaste à propos d’un match du PSG en phase de groupe de Ligue des Champions.