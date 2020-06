PSG : 50 ME pour Partey, un cador vient embêter Paris

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son milieu de terrain au mercato, le PSG piste plusieurs joueurs dont Sergej Milinkovic-Savic ou encore Thomas Partey.

L’international serbe sera très difficile à déloger de la Lazio Rome puisque le club italien réclamerait près de 100 ME pour le laisser partir. Si l’information venait à se confirmer, alors il est évident que le PSG laisserait cette piste prestigieuse sur le bas-côté afin de se concentrer sur des dossiers plus facilement réalisables. Véritable pilier de l’Atlético de Madrid, Thomas Partey fait partie des joueurs de calibre international à ce poste que le PSG peut espérer recruter grâce à sa clause libératoire fixée à 50 ME. Mais selon les informations de Don Balon, un nouveau cador européen s’est ajouté à la longue liste des prétendants pour le recrutement de l’international ghanéen.

Partey plan B du Real Madrid ?

Il s’agit du Real Madrid, qui envisagerait de passer à l’offensive dans le dossier Thomas Partey, dans le cas où le club merengue échouerait à recruter Paul Pogba ou Edouardo Camavinga. Il s’agit là d’un nouveau concurrent de taille pour le PSG, déjà confronté à Arsenal, Manchester United, Liverpool ou encore le Bayern Munich et la Juventus Turin dans le dossier Thomas Partey. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain passera officiellement à l’action. Si oui, il faudra convaincre le Ghanéen dont l’avenir s’écrit plus que jamais loin de l’Atlético de Madrid. Une chose est en tout cas certaine, Thomas Partey a le portait robot du joueur qui manque cruellement au PSG selon Leonardo : un joueur de l’ombre, très fort physiquement et qui présente l’avantage de disposer d’une belle expérience européenne avec de nombreux matchs de Ligue des Champions au compteur.