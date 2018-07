PSG : 50 ME en claquant des doigts, une cible ouvre la porte

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes depuis plusieurs semaines.

Conscient que le dossier Ngolo Kanté est quasiment impossible à boucler, le club francilien étudierait notamment la possibilité de recruter Marcelo Brozovic. Titulaire en finale de la Coupe du monde contre les Bleus, le milieu défensif de 25 ans a tapé dans l’œil du coach parisien Thomas Tuchel, selon les informations obtenues par Sky Sports. Le problème pour le PSG, c’est que Brozovic est sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2021, et qu’il pourrait bien prolonger son bail dans les prochains mois à en croire son agent…

« Marcelo se sent bien à l’Inter. Il est heureux et pourrait signer un nouveau contrat rapidement. Mais rien n’est impossible dans le football. En Angleterre on peut mettre 50 millions d'euros, comme ça. Nous allons revenir de vacances après la Coupe du Monde et nous verrons si quelqu’un veut de nous » expliquait récemment le représentant de Marcelo Brozovic, dont la priorité n’est clairement pas de quitter l’Inter Milan. Néanmoins, une offre du Paris Saint-Germain pourrait bien le convaincre de plaquer le club nerazzurri au mercato…