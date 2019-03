PSG : 40 ME pour un buteur, Paris version low cost au mercato ?

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Serie A.

Le mercato estival promet d’être agité au Paris Saint-Germain et ces derniers jours, les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar se multiplient. En interne, on ne semble pas s’inquiéter plus que cela pour le futur des deux stars, bien parties pour rester dans la capitale française. Néanmoins, mieux vaut rester prudent, et Nasser Al-Khelaïfi a ainsi activé plusieurs pistes, dans le cas où les choses ne se passent pas comme prévu en juillet prochain. Ainsi selon Calcio Mercato, l’attaquant brésilien Douglas Costa figure dans les petits papiers du PSG.

Également dans le viseur de Chelsea ou encore de Manchester United, l’ailier de la Juventus Turin a un profil qui plaît particulièrement à la cellule de recrutement de Paris. Reste que son prix pourrait refroidir plus d’un courtisan, l’attaquant de 28 ans étant évalué à près de 40 ME par les dirigeants bianconeros. Pas donné, surtout lorsque l’on se penche sur les statistiques du joueur, auteur de seulement 1 but et 2 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison (en 24 matchs). Transfuge du Bayern Munich, celui qui a posé ses valises à Turin l’été dernier est sous contrat avec la Juve jusqu’en juin 2022. Cela ne ressemble donc pas à une rumeur d’agent pour obtenir une prolongation…