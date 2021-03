PSG : 35 ME minimum, Mbappé met le Real sous pression

Dans : PSG.

Déterminé à faire le point sur son avenir à la fin de la saison, quand le PSG sera dos au mur, Kylian Mbappé jauge bien évidemment ceux qui peuvent se le payer.

Il a souvent été question de Liverpool ces dernières semaines, le prestige des Reds et l’attrait de la Premier League pouvant séduire le champion du monde français. Mais la méforme actuelle du club de la Mersey n’aide pas. Surtout que, ce n’est un mystère pour personne, Kylian Mbappé a toujours rêvé du Real Madrid, celui de Cristiano Ronaldo puis celui désormais entrainé par Zinedine Zidane. La Maison Blanche est prête à l’accueillir à bras ouverts, et ne rêve que d’une chose, voir le numéro 7 du PSG faire durer les choses en ce qui concerne son éventuelle prolongation, pour arriver en position de force au moment de négocier son transfert. Le Real Madrid devra faire un énorme effort, à la fois pour convaincre le Paris SG de vendre son joyaux, mais aussi pour offrir un contrat digne de ce nom à l’ancien monégasque. Ainsi, le média espagnol Diario Gol affirme que le PSG discute avec son attaquant d’un nouveau contrat avec un salaire amélioré à 35 ME par an.

Résultat, pour être certain que le Real Madrid mettra le paquet pour le faire venir, le clan Mbappé souhaite savoir si le géant espagnol est capable d’égaler ou de surpasser l’offre salariale du PSG. Pas évident pour un club qui a déjà fait de gros efforts financiers et continue de payer des joueurs comme Gareth Bale, qui va revenir de Tottenham avec un an de contrat, et Eden Hazard notamment. Même si le potentiel marketing de Mbappé est jugé très intéressant par Florentino Pérez, qui a également beaucoup investi sur la rénovation de son stade Santiago Bernabeu, le Real Madrid va devoir démontrer qu’il a les moyens d’offrir un contrat XXL au joueur qui le fait rêver depuis désormais quatre ans. En 2017, le Real Madrid avait en effet tenté de recruter Mbappé, avant que le PSG ne parvienne à le faire pour 180 ME.