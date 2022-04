PSG : 3 prolongations et ensuite la révolution !

Dans : PSG.

Une révolution est promise par les dirigeants du PSG cet été après la piteuse élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain doit rebâtir en profondeur son effectif dans l’optique de la saison prochaine afin de repartir sur des bases saines tout en restant compétitif pour espérer un sacre en Ligue des Champions. L’idée est de se séparer de tous les indésirables à gros salaires (Herrera, Paredes, Sergio Ramos, Kurzawa, Draxler) afin de réaliser un mercato ambitieux et en adéquation avec les ambitions du PSG. Tout n’est cependant pas à jeter dans l’effectif actuel du club parisien. On le sait, la priorité du Qatar est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, libre à la fin de la saison. Mais selon les informations de France Bleu Paris, le PSG désire également prolonger trois autres de ses joueurs, que la direction estime fiable et prêt à rempiler sur une nouvelle aventure : Presnel Kimpembe, Marquinhos et Marco Verratti.

Le PSG veut garder Kimpembe, Marquinhos et Verratti

Tous les trois en fin de contrat en juin 2024, Kimpembe, Marquinhos et Verratti sont des « enfants du club » aux yeux de la direction, bien que seul l’international français y soit réellement formé. Le Qatar estime que Verratti et Marquinhos au même titre que Kimpembe représentent l’institution PSG et que par conséquent il est important de les conserver, d’autant qu’il s’agit sans conteste de trois des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain même durant cette saison chaotique. Un autre joueur fait l’objet de négociations pour une prolongation de contrat dans la capitale, il s’agit du jeune et prometteur Xavi Simons. Mais l'international espoirs néerlandais n’ayant pas bénéficié d’un temps de jeu très important cette saison sous les ordres de Mauricio Pochettino, il hésite logiquement à prolonger alors qu’il sera libre le 30 juin prochain. Ismael Gharbi est également dans le viseur du PSG pour une prolongation de contrat, qui a donc identifié certains éléments à conserver malgré la révolution qui se prépare en interne et qui pourrait pousser vers la sortie une dizaine de joueurs.