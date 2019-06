PSG : 22ME d'une incroyable prime pour De Gea s'il signe à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

A un an de la fin de son contrat avec Manchester United, David De Gea est régulièrement annoncé comme une cible potentielle pour le Paris Saint-Germain, le club de la capitale semblant en quête d'un gardien de but numéro 1. Et ce dimanche, le Sun affirme que du côté des Red Devils on est prêt à passer un incroyable accord avec le portier espagnol afin qu'il parte dès cet été pour signer au PSG. En effet, craignant que David De Gea attende un an de plus, sans prolonger, et parte donc libre l'été prochain, les dirigeants mancuniens auraient proposé à ce dernier de s'engager dès ce mercato 2019 au Paris SG. Et cela en échange d'un bonus incroyable et probablement inédit.

En effet, selon le tabloïd, si De Gea est transféré au Paris Saint-Germain pour 70ME, le prix attendu par Manchester United, alors le club de Premier League reversera 22ME au gardien de but en forme de cadeau pour ce départ si près de la fin de son engagement. Un deal gagnant-gagnant qui se fera évidemment sur le dos du PSG, lequel aura directement payé Man Utd et indirectement versé une prime à la signature à David De Gea. Pressé de quitter les Red Devils, David De Gea peut dormir tranquille, son avenir financier semble être au moins assuré quel que soit son choix, puisqu'il part libre dans un an son futur club lui paiera une grosse prime à la signature.