PSG : 225ME pour Mbappé, Manchester City prépare une offre folle !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Les 222ME payés par le Paris Saint-Germain pour faire venir Neymar du FC Barcelone en 2017 constituent toujours le transfert record pour un footballeur. Mais si l'on en croit l'édition dominicale du Sun, le PSG pourrait bientôt être concerné par un nouveau record, puisque le tabloïd affirme que les dirigeants de Manchester City seraient disposés à mettre 200M de livres sur Kylian Mbappé, soit 225ME au cours actuel de la monnaie anglaise.

Pour réussir ce challenge, le journal anglais affirme que Cheikh Mansour, le propriétaire émirati des Citizens, compte sur l'obligation qui sera faite par l'UEFA au PSG de vendre un ou des joueurs afin d'être totalement tranquille face aux règles du fair-play financier. Le club anglais aurait également l'intention de proposer un salaire record de 25ME par saison à l'attaquant français, champion du monde cet été avec les Bleus et désigné meilleur jeune du Mondial, pour le persuader de signer. Reste que l'on voit mal Nasser Al-Khelaifi et le Qatar accepter de vendre Kylian Mbappé à un club détenu par le propre frère du dirigeant actuel des Emirats-Arabes Unis, ennemi juré des Qataris. Autrement dit, cette rumeur lancée par le Sun pourrait plus relever du fantasme que de la réalité.