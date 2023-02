PSG : 200 millions d'euros, le Real connait le prix de Mbappé

Dans : PSG.

Alors qu'il avait l'opportunité de rejoindre le Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester au PSG. Un choix autant respecté que critiqué, en France et en Espagne. Six mois plus tard, l'attaquant est toujours annoncé proche des Merengues. Paris a fixé un prix pour son prodige.

Malgré un énième refus dans le dossier Mbappé, cette fois de la part du joueur, le Real Madrid continue de rêver de l'attaquant de 24 ans. Désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, l'ancien joueur de l'AS Monaco ne semble toujours pas fermé à l'idée d'un départ dans le club de la maison blanche. Un jour ou l'autre tout du moins, car son entourage a maintenu le contact avec Florentino Pérez, selon plusieurs indiscrétions de la presse française comme espagnole. De son côté, le PSG commence à se résoudre que Kylian Mbappé va tôt au tard, quitter le club de la capitale et rejoindre une équipe qui le fait rêver depuis tout petit. Reste à savoir pour quel montant. Le PSG a eu l'opportunité de vendre le champion du monde pour 200 millions d'euros il y a deux ans. À l'époque, Leonardo avait fait en sorte de bloquer les négociations. Cette fois-ci, l'histoire pourrait être différente.

Le PSG fixe son prix pour Kylian Mbappé

Selon les informations de Defensa Central, le PSG a fixé le prix de départ de Kylian Mbappé. Un prix qui est de nouveau de 200 millions d'euros. Paris avait recruté le joueur formé à Bondy, l'INF Clairefontaine puis à Monaco pour 180 millions en 2017. Le média espagnol affirme que le PSG aimerait récupérer le montant de l'ancienne offre madrilène. Une façon de faire comprendre que, même si le numéro 7 parisien demandait à quitter le club en fin de saison, il faudra que le Real Madrid se montre très convaincant pour récupérer le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde.

Vinicius pour régler le problème Mbappé ?

Autre problème majeur si jamais Florentino Pérez voulait forcer les choses, le fait que le PSG n'a pas forcément besoin d'argent. Malgré la présence de l'UEFA sur le dos du club français, vendre ses meilleurs atouts et ses titulaires n'a jamais été dans l'idée de Nasser Al-Khelaïfi, y compris quand ceux-ci veulent partie comme ce fut le cas avec Neymar en 2019. Reste à savoir si le Real Madrid est toujours prêt à formuler une telle offre qui ferait de Kylian Mbappé le deuxième joueur le plus cher de l'histoire après son coéquipier Neymar qui avait été recruté pour 222 millions d'euros, en même temps que l'international français (66 sélections). Et c'est aussi pour cela qu'un éventuel arrangement avec le départ de Vinicius Junior pour le PSG a parfois été évoqué récemment. Si le Brésilien n'a jamais laissé entendre qu'il pourrait claquer la porte de la Maison Blanche, le Real Madrid n'est pas vraiment chaud pour laisser filer un joueur qui progresse chaque saison, et est désormais l'un des attaquants les plus redoutés de la Liga.