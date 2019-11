PSG : 200 ME pour Neymar, Paris a effrayé le Real

Dans : PSG.

Priorité du FC Barcelone l’été dernier, Neymar a également été brièvement associé au Real Madrid durant le mercato. Mais le club de la capitale espagnole n’est finalement pas passé à l’offensive…

Tandis que le profil de Neymar ne faisait pas l’unanimité au sein du staff technique du Real Madrid, le président Florentino Pérez a longtemps pesé le pour et le contre… avant de finalement renoncer à formuler une offre. Ce week-end, le Mundo Deportivo en dit plus sur les raisons qui ont poussé le Real Madrid à renoncer à Neymar. Et selon le média espagnol, c’est principalement la fragilité physique de l’ancien attaquant du FC Barcelone qui a nettement refroidi l’état-major du Real Madrid.

De plus, le champion d’Europe 2018 n’avait aucunement l’intention de débourser 200 ME, comme exigé par le Paris Saint-Germain. Le plan du Real Madrid aurait davantage été d’inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction pour faire baisser le prix du deal. Les noms de Luka Modric, Casemiro ou encore Keylor Navas, qui a rejoint le PSG sous la forme d’un transfert, ont notamment circulé. Mais pour Leonardo, il est clair que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas se permettre d’accepter un tel deal et devait récupérer une somme d’argent avoisinant les 200 ME. Raison pour laquelle le Real Madrid, qui rêve toujours prioritairement de Kylian Mbappé pour l’été prochain selon le MD, n’est pas passé à l’offensive dans le dossier Neymar.