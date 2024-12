PSG ‍: 20 millions finalement bien dépensés par Luis Campos

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France, le PSG s'est qualifié face au RC Lens. Matvey Safonov se sera illustré en arrêtant deux tirs au but lensois.

Le PSG verra le prochain tour de la Coupe de France suite à sa qualification sur la pelouse de Lens ce dimanche soir. Rien ne fut facile pour les hommes de Luis Enrique dans le nord de la France. Les deux équipes ont dû attendre la terrible séance des tirs au but pour se départager. A ce petit jeu, c'est le PSG qui s'en est le mieux sorti. Matvey Safonov a notamment stoppé deux tirs au but lensois, permettant à son club de se qualifier. Le Russe monte en puissance depuis quelques semaines et devrait avoir du temps de jeu au début du mois de janvier, surtout si Gianluigi Donnarumma peine à se remettre d'une blessure au visage contractée face à Monaco. Pourtant, rien n'était gagné pour Safonov lors de son arrivée à Paris l'été dernier.

Safonov, les débuts étaient durs

Au sortir de la rencontre face à Lens, l'ancien de Krasnodar a en effet avoué qu'il n'était pas du tout au niveau d'un club comme le PSG avant de prendre ses marques, lui qui avait été recruté à la surprise générale pour 20ME l'été dernier à Krasnodar : « Paris ? C’est très intéressant pour moi, c’est un nouveau niveau. Bien sûr, j’ai eu besoin de temps pour m’adapter. Je comprends mieux les demandes du coach désormais, tout est plus facile pour moi. Quand je suis arrivé, les premiers entraînements étaient horribles, car ça allait trop vite. J’avais besoin de temps pour élever mon niveau. Mais aujourd'hui, je suis prêt pour jouer, pour être dans cette équipe ». Il faudra encore le montrer lors de la seconde partie de la saison, mais en tout cas, ses paroles prouvent bien une chose, le groupe francilien travaille fort sous les ordres d'un Luis Enrique qui veut faire marcher plus que jamais la concurrence.