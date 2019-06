PSG : 18ME, ce renfort offensif est dispo à prix d'ami pour Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Malgré le retour de Monchi au FC Séville comme directeur sportif, et un changement récent d'agent, Pablo Sarabia semble toujours prêt à quitter le club andalou, lui à qui il ne reste qu'un an de contrat. Et le Paris Saint-Germain serait encore en course pour faire venir le milieu offensif de 27 ans, Estadio Deportivo affirmant ce lundi que Pablo Sarabia était très très sensible à l'intérêt du PSG. Le joueur espagnol dispose d'une clause libératoire à hauteur de 18ME, ce qui est évidemment un tarif d'ami pour le Paris SG, même si du côté de Séville on espère toujours pouvoir prolonger Pablo Sarabia afin de le vendre nettement plus cher.

De son côté, le joueur pourrait accepter de rejoindre le club de la capitale en échange d'un salaire à hauteur de 5ME par saison, et là encore le PSG peut s'aligner sur cette demande. Reste que dans le dossier du joueur offensif du FC Séville, la concurrence n'est pas restée inactive, et plusieurs clubs européens seraient déjà prêts à payer la clause libératoire de Pablo Sarabia et s'aligner sur ses exigences salariales. Mais pour le média espagnol, c'est bien le Paris Saint-Germain qui tient la corde dans ce dossier.