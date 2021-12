PSG : 18 millions d’euros, le prix de cet indésirable est fixé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Utilisé à 8 reprises toutes compétitions confondues avec le PSG depuis le début de la saison, Leandro Paredes a été freiné par les blessures.

Titulaire important de Mauricio Pochettino la saison dernière, Leandro Paredes n’a plus le même statut au Paris Saint-Germain depuis quelques mois. Il faut dire que les blessures à répétition de l’Argentin ne l’aident pas à consolider un statut de joueur cadre aux yeux de Mauricio Pochettino. Confronté à une rude concurrence au PSG avec Gueye, Verratti, Herrera, Danilo ou encore Wijnaldum, l’international argentin ne sera pas retenu en cas d’offre au mercato hivernal. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Todo Fichajes, plusieurs clubs européens sont sur les rangs pour accueillir celui dont Leonardo aimerait bien se débarrasser en raison de son salaire démesuré. Déjà évoqué par le passé, l’intérêt de l’AS Roma pour Leandro Paredes tend à se confirmer.

Mourinho veut toujours Paredes à Rome

En effet, le média espagnol croit savoir que José Mourinho effectue un intense pressing auprès de sa direction pour récupérer Leandro Paredes dès le mercato hivernal. Ancien joueur de la Roma, Leandro Paredes a globalement laissé un bon souvenir auprès des supporters du club de la Louve, qui verraient d’un assez bon œil le retour du joueur parisien. José Mourinho, qui cherche un taulier au milieu de terrain, a flashé sur Leandro Paredes depuis de longues semaines et estime que l’AS Roma doit sauter sur l’occasion de recruter l’Argentin avant que celui-ci ne regagne une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Par ailleurs, le prix de Leandro Paredes aurait d’ores et déjà été fixé par Leonardo ainsi que par Nasser Al-Khelaïfi. Si la Roma veut recruter l’ancien stratège du Zénith Saint-Pétersbourg, il faudra débourser entre 18 et 20 millions d’euros bonus compris. Reste maintenant à voir si la Roma a les moyens de ses ambitions sur le marché des transferts d’un point de vue financier…