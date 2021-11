José Mourinho à l'attaque du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin 2023, Leandro Paredes fait l’objet de convoitises dans l’optique du mercato.

Longuement blessé, Leandro Paredes a effectué son retour avec l’Argentine durant la trêve internationale. Bonne nouvelle pour le PSG, l’ancien milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg a enchaîné face à Nantes samedi après-midi au Parc des Princes. Une solution de plus pour Mauricio Pochettino dans l’entrejeu, bien que l’ex-manager de Tottenham n’ait jamais fait de Leandro Paredes un titulaire incontournable. En attendant de savoir si cela sera le cas dans les semaines à venir, il semblerait que le PSG soit favorable à une vente de Leandro Paredes dès que possible au vu de la situation contractuelle de l’Argentin, dont le bail expire dans un an et demi. Cela tombe bien, l’AS Roma serait très intéressée par un retour de Leandro Paredes selon Todo Fichajes.

Pochettino et Leonardo favorables à un départ de Paredes

Selon le média, Mauricio Pochettino a d’ores et déjà informé sa direction qu’il ne s’opposerait pas à un transfert de Leandro Paredes. Cela tombe bien, Leonardo est focalisé sur le départ de l’ancien joueur de la Roma et du Zénith Saint-Pétersbourg depuis son retour au PSG en tant que directeur sportif. Le Brésilien a notamment fait savoir à ses collaborateurs du Paris Saint-Germain à plusieurs reprises qu’il ne comprenait pas comment Antero Henrique, le directeur sportif de l’époque, avait pu distribuer un tel salaire à Leandro Paredes, qui émarge à plus de 700.000 euros par mois au PSG. Le club de la capitale ne sera donc pas contre un départ de son joueur, qui intéresse fortement José Mourinho pour renforcer son milieu de terrain à Rome. Il se murmure que le club de la Louve serait prêt à dépenser 15 millions d’euros pour Leandro Paredes sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une solution qui pourrait convenir au PSG. Mais la position du joueur à ce sujet n’a pas encore filtré…