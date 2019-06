PSG : Sarabia à 18 ME, ce qu'il va apporter à Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En cette fin de mois de juin, le Paris Saint-Germain travaille principalement sur les ventes, notamment en ce qui concerne les seconds couteaux qui n’ont plus leur place ou qui n’ont pas donné satisfaction à Thomas Tuchel. Diaby, Nkunku, Trapp et Daniel Alves sont partis ou vont partir, ce qui laisse tout de même des trous dans l’effectif. Et ils ne peuvent pas tous être comblés par des stars à 70 ME bien évidemment. C’est pourquoi le PSG s’est lancé dans l’opération Pablo Sarabia, un joueur mûr au niveau de son jeu, et annoncé très proche de Paris dans le cadre d’un transfert à 18 ME. Cela correspond au montant de sa clause libératoire, ce qui signifie que son club actuel, le FC Séville, n’aura pas vraiment son mot à dire. Et malgré la coquette somme dépensée pour faire venir ce milieu offensif gaucher qui n’a jamais été international, le PSG ne devrait pas avoir trop de problèmes à le gérer. Il n’arrive pas dans la peau d’un titulaire, et en est bien conscient.

« C’est un travailleur, il sait qu’il arrivera au PSG comme remplaçant, mais avec l’envie de se faire une place. Ce n’est pas une star, mais il se sent bien dans un vestiaire avec de grands joueurs. Ce n’est pas un ailier, car la vitesse n’est pas son point fort. Il bouge mieux en étant dans l’axe et proche de la surface. Cette année, il a évolué près des attaquants et a montré tout son potentiel offensif avec 23 buts et 17 passes », explique Alberto Fernandez, journaliste pour Marca contacté par Le Parisien pour donner le portrait de celui qui est attendu comme un renfort discret et efficace pour cet été.