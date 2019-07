PSG : 15 ME pour ce latéral, Tuchel et Leonardo valident

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

Ce n’est pas forcément la priorité dans le recrutement, mais Leonardo a fait de la venue d’un arrière gauche une ambition réelle sur le marché des transferts.

Et cela pourrait se concrétiser prochainement puisque le PSG est sur les rangs pour s’offrir les services d’une cible de longue date : Raphaël Guerreiro. Le quotidien allemand Bild affirme ainsi que le Paris Saint-Germain a proposé 15 ME au Borussia Dortmund pour faire venir l’international portugais. A noter que, ironie du sort, le FC Barcelone serait aussi sur les rangs pour Guerreiro, mais qu’à l’heure actuelle, c’est le PSG qui a pris les devants dans ce dossier.

A 25 ans, l’ancien du FC Lorient n’a plus qu’un an de contrat, ce qui explique son tarif abordable. Un élément que Thomas Tuchel connaît et apprécie, puisqu’il l’avait lancé à Dortmund lors de son passage. Une piste qui fait donc l’unanimité à un prix abordable, et qui pourrait alors pousser Layvin Kurzawa, qui a quelques pistes en Italie notamment dans le cadre d’un possible échange avec Gianluigi Donnarumma, vers le départ.