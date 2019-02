PSG : 12 titularisations plus tard, Lassana Diarra quitte le PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Lassana Diarra et le Paris Saint-Germain, cette fois c’est terminé. Un peu plus d’un an après son arrivée dans la capitale française pour renforcer l’effectif d’Unai Emery, l’international français a résilié son contrat, selon les informations obtenues ce mardi par Le Parisien. « Lassana Diarra ne fait plus partie de l’effectif du PSG. Le milieu de terrain de 33 ans a trouvé un accord avec le club de la capitale pour la résiliation de son contrat qui courait jusqu’à la fin de cette saison. « Lass » ne participait plus aux entraînements du groupe et n’a plus mis les pieds au camp des Loges depuis plusieurs semaines » indiquent nos confrères.

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille va-t-il rechausser les crampons ? Pas pour l’instant. En effet, le quotidien régional indique que l’international français préfère se concentrer sur le développement de sa marque de boisson énergétique. « Miné par des problèmes au genou et souvent indisponible, Diarra n’entrait plus dans les plans de l’entraîneur Thomas Tuchel. Arrivé à la fin du mercato d’hiver 2018 pour endosser le rôle de sentinelle, le natif de Paris n’aura jamais réussi à retrouver le niveau international qui était le sien à l’OM ». En tout et pour tout, Lassana Diarra aura connu 12 titularisations en match officiel avec le Paris Saint-Germain.