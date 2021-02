PSG : 11 ME pour Alaba, le Qatar met Madrid dans la sauce

Dans : PSG.

Désireux de renforcer sa défense lors du prochain mercato, le PSG est chaud sur le dossier David Alaba, qui va quitter le Bayern Munich libre de tout contrat.

Au contraire de Sergio Ramos, également en fin de contrat au mois de juin, David Alaba a confirmé devant la presse qu’il allait quitter le Bayern Munich cet été. La décision de l’Autrichien est ferme et définitive, ce qui a évidemment enflammé la presse européenne. Logiquement, les plus grands clubs de la planète sont sur les rangs pour accueillir David Alaba, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs des cinq grands championnats européens à son poste de défenseur central. Manchester City, Chelsea ou encore la Juventus Turin se sont renseignés mais vraisemblablement, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont les deux clubs les plus chauds dans le dossier David Alaba.

A en croire les médias allemands, le Real Madrid a la préférence de David Alaba dans la mesure où l’Autrichien accorde sa priorité à la Liga. Mais financièrement, le Paris Saint-Germain pourrait faire la différence, selon les informations glanées par Diario Gol. En effet, le média croit savoir que le Real Madrid propose un salaire de 11 ME annuel au défenseur central du Bayern Munich. Pour l’heure, la proposition financière du Paris SG n’a pas été dévoilée, mais il apparaît certain que le Qatar ne peinera pas à dépasser le plafond de verre que s’est fixé le Real Madrid. Reste maintenant à voir si David Alaba privilégiera l’aspect sportif en rejoignant le championnat qui l’attire le plus, ou l’aspect financier en signant au PSG, ce qui ferait évidemment le bonheur de Leonardo et de Mauricio Pochettino…