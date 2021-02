PSG : Fin du bluff, Paris envoie son offre à Alaba

Dans : PSG.

L’été dernier, Leonardo a fait le choix risqué de ne pas compenser numériquement les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi.

Le Brésilien s’est engagé en faveur de Chelsea tandis que le Titi de 17 ans a pris la décision de signer son premier contrat professionnel au Bayern Munich. A l’époque, ces deux départs avaient mis Thomas Tuchel en furie, d’autant plus que l’entraîneur allemand n’avait pas été écouté par Leonardo, aucun renfort n’ayant été acheté au mercato afin de compenser ces deux départs. Avec un an de retard, le directeur sportif du PSG pourrait frapper un grand coup et totalement faire oublier Thiago Silva puisque selon les informations obtenues par le journal Bild, l’intérêt de Paris pour David Alaba s’est officiellement concrétisé par une offre du club de la capitale.

Effectivement, le Paris Saint-Germain a transmis une première proposition de contrat à l'international autrichien, qui a récemment fait savoir publiquement qu’il ne prolongerait pas son bail avec le Bayern Munich, qui arrive à échéance au mois de juin. Également courtisé par Manchester City ou encore le Real Madrid, David Alaba n’a pas encore définitivement tranché la question de son avenir, mais la presse allemande croit savoir qu’il accorde sa priorité à la Liga. Un coup dur pour le PSG, qui part avec un désavantage dans ce dossier, mais qui veut croire en ses chances de rafler la mise grâce à une proposition financière attrayante. Reste à savoir si Mauricio Pochettino s’est entretenu avec le joueur et à quelle position il souhaite le faire jouer. Latéral gauche de formation, David Alaba a totalement explosé en défense centrale depuis deux ans au Bayern Munich…