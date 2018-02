PSG : 100ME pour Cavani, Dugarry rigole !

Dans : PSG, Ligue 1.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain depuis le match contre Montpellier ce week-end, Edinson Cavani fait quasiment l’unanimité après avoir été longtemps critiqué à son arrivée en France. Ancien attaquant ayant, comme le « Matador », évolué aux côtés de très grands joueurs, Christophe Dugarry porte un regard particulier sur le buteur du PSG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le consultant de RMC est très élogieux à l’égard de l’international uruguayen, qu’il apprécie tout particulièrement.

« Les qualités de ce garçon sont justes remarquables. Tu as onze mecs comme ça dans ton équipe, tu ne perds pas un match. Il y a un tel courage, une telle abnégation. Ce n’est pas parce qu’il y a un débat sur ce garçon qu’il n’est pas estimé à sa juste valeur. Dans le football mondial, Cavani est apprécié à sa juste valeur » a lancé Christophe Dugarry avant d’imaginer quelle serait la réaction des gros clubs européens si Edinson Cavani venait à être sur le marché des transferts. « Tu mets Cavani sur le marché des transferts à 100ME, tu as dix clubs qui le veulent. Ce joueur est magique malgré des défauts comme tous les plus grands » a-t-il conclu. Un bel hommage de la part d’un ancien champion du monde…