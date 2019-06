PSG : 10 ME avant ce dimanche soir, l'UEFA surveille le Paris SG

Dans : PSG, Mercato.

C’est ce dimanche 30 juin que se clôturent officiellement les comptes de la saison 2018-19.

Les joueurs en fin de contrat comme Adrien Rabiot, Gianluigi Buffon ou Daniel Alves ne seront alors plus membres du PSG après minuit, et Paris pourra faire l’addition. Et à l’heure actuelle, il manque encore 10 ME dans les caisses pour être aligné sur les demandes de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Une vente devrait permettre de régler ce problème, si elle se finalise dans la journée bien évidemment. Il s’agit de celle de Christopher Nkunku, autre talent du centre de formation qui n’a pas pu donner sa pleine mesure sous Thomas Tuchel, au contraire des saisons intéressantes vécues sous Unai Emery.

Le milieu polyvalent de 21 ans se dirige depuis quelques jours vers le RB Leipzig, sans que la finalisation ne se fasse. Selon Le Parisien, tout devrait se mettre en place rapidement, le club allemand ayant récupéré 15 ME de la vente de Bruma au PSV Eindhoven, et pouvant ainsi mettre la même somme pour acheter Nkunku. Voilà qui permettrait au PSG de vendre pour un total de 72 ME, avec les départs de Weah, Diaby, Krychowiak et Lo Celso, et donc de sereinement pouvoir s’atteler au recrutement, à commencer par les signatures annoncées ce lundi de Herrera et Sarabia.