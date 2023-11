PSG ‍: 1 milliard d'euros, le cadeau du Qatar à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain se sent à l'étroit au Parc des Princes. Mais les choses pourraient changer puisque le stade des champions de France devrait avoir droit à un incroyable lifting.

Le Parc des Princes a beau être un formidable écrin, il n'est plus réellement à la hauteur de l'énorme engouement engendré par le PSG. Et même les départs simultanés de Lionel Messi et Neymar n'ont pas fait baisser énormément la demande des tickets pour les rencontres de l'équipe de Luis Enrique. Pire encore, la liste d'attente pour avoir un abonnement est colossale et cela relève désormais du miracle pour obtenir un sésame à la saison. C'est pour cela que QSI fait le forcing auprès de la mairie de Paris pour obtenir la possibilité d'acheter le stade de la porte de Saint-Cloud, ce que lui refuse pour l'instant Anne Hidalgo, laquelle serait prête à signer un bail emphytéotique, mais pas à vendre le Parc des Princes. Cependant, Nasser Al-Khelaifi a tout de même fait travailler un cabinet d'étude pour ce futur Parc des Princes.

Un stade 60.000 places pour le PSG

Arnaud Hermant évoqué l'aménagement de l'actuel stade qui passerait de 47.000 à près de 60.000 places, dont des loges génératrices d'énormes rentrées financières, avec un coût total des travaux estimé à près d'un milliard d'euros, lesquels seraient pris en charge par Qatar Sports Investments. Ce chantier serait colossal, puisque le Parc des Princes nouvelle version aurait un toit et une pelouse rétractables, et des loges qui permettront forcément de faire grimper les recettes lors des matchs joués par Kylian Mbappé et ses coéquipiers à domicile, si évidemment la star française est toujours au PSG d'ici à ce que ce projet se réalise. Car même si les fans parisiens n'attendent que cela, la maire de Paris est, elle, toujours déterminée à ne pas vendre le stade au Paris Saint-Germain, Anne Hidalgo ayant pris comme une insulte les 40 millions d'euros proposés par les dirigeants qataris lors de négociations l'an dernier.

PSG : Vente du Parc des Princes, la Mairie de Paris est pressée https://t.co/Gn4TzZ9RSp — Foot01.com (@Foot01_com) December 4, 2022

Autrement dit, avant de voir se réaliser ce Parc des Princes ultra-moderne et qui techniquement va s'inspirer du stade de Tottenham et du nouveau Santiago-Bernabeu, il risque de se passer pas mal de temps. Si l'actuelle municipalité reste droit dans ses bottes, il faudra attendre les élections de 2026 pour un éventuel changement à la tête de la mairie de Paris. Mais, en sortant ainsi de son chapeau ce projet à un milliard d'euros, le Paris Saint-Germain recolle un gros coup de pression sur Anne Hidalgo. Nasser Al-Khelaifi fait toujours planer la menace d'un déménagement du PSG, le président qatari souhaitant tout de même que cela avance un jour ou l'autre, les plus grands clubs mondiaux ayant, eux, des stades au goût du jour. C'est pour cela que le 3 janvier prochain, le Qatari remettra un dossier de candidature pour le rachat du Stade de France, car NAK n'attendra pas des siècles pour avoir son stade.