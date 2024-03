Victor Osimhen dit oui au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Victor Osimhen devrait selon toute vraisemblance quitter Naples, après avoir écrit l'une des plus belles pages d'histoire du club italien. Le Paris Saint-Germain est l'un des favoris pour accueillir l'attaquant nigérian.

S'il a prolongé son contrat en décembre dernier jusqu'en juin 2026, ce n'est pas pour rester plus longtemps à Naples mais bien pour faire grimper son prix. Aurelio De Laurentiis est bien conscient que son joueur est l'un des plus convoités du marché des transferts, notamment par Chelsea ou le PSG. Sa clause libératoire est d'ailleurs estimée à 130 millions d'euros. Ce qui ferait de Victor Osimhen le joueur le plus cher de l'histoire du mercato italien. Reste à savoir où va signer l'ancien joueur du LOSC. Paris va perdre Kylian Mbappé et aura besoin d'un joueur capable d'empiler les buts. Tandis que Chelsea ne va pas accrocher la Ligue des Champions, ce qui pourrait faire la différence dans les négociations. De plus, d'après les renseignements du quotidien italien Il Mattino, Osimhen a donné sa priorité au PSG.

Osimhen ouvre la porte à un départ au PSG

Victor Osimhen aurait choisi le PSG comme prochaine destination, après avoir disputé 4 saisons en Serie A, où il s'est notamment offert un titre de meilleur buteur et de champion d'Italie. Le joueur de 25 ans connaît déjà la Ligue 1 et semble plaire à Nasser al-Khelaïfi. Cette saison, le numéro 9 de Naples a plus de mal. Il a inscrit 13 buts en 24 matchs disputés. Également finaliste de la CAN, Osimhen n'a pas été capable de porter son pays jusqu'à la victoire finale. Le PSG devrait tout de même probablement se pencher sur son cas, surtout avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Celui qui a terminé 8e du Ballon d'or en 2023 pourrait devenir le nouveau fer de lance du club de la capitale.