PSG : 0 % de chances d'être éliminé, Thiago Silva n'aime pas ça du tout

Même si le Paris Saint-Germain a réalisé une très grande performance face à Manchester United (2-0), les joueurs franciliens refusent de se voir déjà en quarts de finale.

Suite à sa belle victoire à Old Trafford, le club de la capitale française a désormais 100 % de chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais ceci n'est qu'une statistique, et tout reste encore possible, surtout dans le football. Les Parisiens ne peuvent plus dire le contraire, vu qu'ils l'ont appris à leurs dépens en mars 2017 lors de la remontada du Barça... Autant dire que le groupe francilien refuse de tomber dans l'euphorie. Malgré des sourires et des cris de joie à Manchester mardi soir, le vestiaire reste prudent, comme l'explique RMC.

« Satisfaits, les joueurs parisiens n’ont pas pour autant le sentiment du devoir accompli après la performance historique pour un club français à Old Trafford. Thiago Silva n’a pas manqué de rappeler que beaucoup de joueurs du PSG actuels ont ressenti pareille émotion contre le Barça au Parc des Princes (victoire 4-0 lors du 8e aller), avant la désillusion au Camp Nou il y a deux ans (6-1). Le match n’est pas terminé a expliqué en substance le capitaine parisien, appuyé par Thomas Tuchel et son staff. Même ambiance dans le voyage du retour pour des Parisiens très heureux de cette victoire, sans tomber dans l’effusion de joie », explique le média, qui avoue donc que le PSG a retenu la leçon, dans l'objectif de ne pas revivre la terrible humiliation subie en Catalogne. Réponse le 6 mars prochain...