PSG : 0/20, Dugarry met Thomas Tuchel à l’amende

Mardi soir, Thomas Tuchel a véritablement surpris les observateurs en alignant une équipe articulée en 5-2-3 avec Marquinhos, Thiago Silva et Presnel Kimpembe en défense.

Une composition d’équipe étonnante quand on sait que le coach du PSG travaille le 4-4-2 depuis près de deux mois et demi. Malgré un début de match correct, Paris a rapidement pris la marrée face au Borussia Dortmund, et s’est logiquement incliné 2-1 au Signal Iduna Park. Pour Christophe Dugarry, invité à s’exprimer sur les choix de Thomas Tuchel sur l’antenne de RMC Sport, il est bien évident que l’entraîneur du Paris SG a eu tout faux à l’occasion de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

« Il ne met pas les quatre fantastiques (Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi) pour renforcer son milieu de terrain et pour amener Marquinhos au milieu de terrain et pour soulager un peu Gueye qui est en difficulté en ce moment et Verratti qui n’a pas joué depuis un moment. À l’arrivée, tu mets 5 mecs derrière pour un seul attaquant qui est Haaland. Qu’il m’explique (Thomas Tuchel) ce qu’il a voulu faire. Quel problème il a voulu résoudre en jouant à 5 derrière ? Je ne comprends pas la logique. Je comprenais celle du 4-3-3 mais celle du 5-2-3 je ne la comprends pas, cette tactique n’a aucune cohérence » a pesté Christophe Dugarry, définitivement pas convaincu par les choix de Thomas Tuchel. Et cela fait plusieurs mois que cela dure au Paris Saint-Germain… Reste maintenant à voir si le technicien allemand trouvera la bonne formule pour renverser le Borussia Dortmund au match retour. Thomas Tuchel a trois semaines pour cogiter et pour tenter de corriger ce qui n’a pas été à l’occasion de cette première manche dans l’ambiance volcanique du Signal Iduna Park de Dortmund.