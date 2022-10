Priorité au PSG, le Qatar attendra, le discours surprise

Dans : PSG.

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Maccabi Haïfa en Ligue des champions. Un match que devrait disputer Fabian Ruiz, en belle forme depuis quelques semaines.

Le PSG a l'opportunité de valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mardi lors de la réception du Maccabi Haïfa. Le club de la capitale ne pourra cependant pas compter sur les services de certains joueurs importants, comme Marco Verratti ou encore Danilo Pereira. Pour compenser la suspension de l'international italien, Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz sont annoncés titulaires. L'Espagnol réalise de très belles performances et ravit les fans et observateurs du PSG, qui voient en lui des faux airs de Javier Pastore mais surtout de Thiago Motta. Interrogé sur le sujet ce lundi en conférence de presse, Fabian Ruiz a donné sa vision des choses.

Fabian Ruiz, une pression à assumer

Un peu gêné, l'ancien du Napoli a en effet indiqué : « Le fait que certains me comparent à Pastore ou Motta ? C'est toujours une bonne chose d'être comparé à de grands joueurs. Chacun a ses caractéristiques, j'essaye d'apporter à ma manière, mais c'est une grande satisfaction d'être comparé à ces grands joueurs ». Depuis son départ à la retraite en 2018, Thiago Motta manque cruellement au milieu de terrain du PSG. Le club de la capitale lui cherche désespérément un remplaçant. Fabian Ruiz va devoir continuer sur sa lancée pour définitivement convaincre et se mettre dans la poche les fans franciliens. Il pourrait aussi valider sa participation avec la sélection espagnole pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. A ce sujet, Fabian Ruiz a clarifié certaines choses, indiquant ne pas avoir de problèmes avec Luis Enrique malgré quelques rumeurs à ce sujet : « Je n'ai pas de problème avec le sélectionneur. Je souhaite le meilleur à ma sélection. Je me concentre sur le PSG pour le moment et à ma contribution au jeu de l'équipe ». Voilà qui est clair.