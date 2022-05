Pogba à la Juventus, le PSG rend fou l'Italie

Dans : PSG.

L’incroyable recrutement du Paris Saint-Germain a tout de même des limites, et Paul Pogba ne devrait pas rejoindre la capitale française. Même si...

Le milieu de terrain, qui arrive en fin de contrat avec Manchester United, veut retourner à la Juventus Turin. La Gazzetta dello Sport a confirmé qu’un accord était très proche et que pour le moment, la Vieille Dame était le seul club avec lequel le natif de Lagny discutait. Toutefois, rien n’est signé, et en ces temps de retournement de situation très rapides, il est de bon ton de se méfier des surprises. Mais un informateur qui suit de très près l’actualité de Paul Pogba a vendu la mèche. En effet, son coiffeur, qui avait déjà distillé quelques infos par le passé sur la carrière de La Pioche, n’a pas laissé beaucoup de place au doute sur les réseaux sociaux. D’un « #pogback » avec des pastilles noires et blanches aux couleurs de la Juventus Turin, le « barber » de Paul Pogba a lâché l’info qui a fait jubiler les tifosis de la Juve.

Zidane peut tout changer pour Pogba

Attention toutefois encore une fois, Tuttosport, le journal sportif numéro 1 sur Turin, prévient du danger que représente le Paris SG. En effet, si Paul Pogba est bien parti pour rejoindre la Juventus, l’arrivée sur le banc du PSG de Zinedine Zidane peut tout changer. L’international français rêve de travailler avec son compatriote, et pourrait faire la paire avec Aurélien Tchouaméni, comme avec les Bleus, si jamais le Monégasque devait s’engager pour Paris. Surtout si, à cette volonté, s’associe une offre comme le PSG sait les faire pour convaincre les meilleurs joueurs de la planète de s’engager. A l’heure où les indices pleuvent pour envoyer Pogba à Turin, la méfiance est donc une nouvelle fois de mise, sachant que le PSG version Mbappé 2.0 fait très peur. Plus pour le moment sur le marché ds transferts que sur le terrain, en attendant la saison 2022-2023.