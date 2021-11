Pochettino à MU, Zidane au PSG, le coup de folie !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ole Gunnar Solskjaer a été démis de ses fonctions ce dimanche après près de trois années de collaboration avec Manchester United. Le club mancunien peine encore à obtenir son successeur, Zidane ayant refusé. Mauricio Pochettino est maintenant dans le viseur. Pour faire de la place à Zidane au PSG ?

Le couperet est tombé sur la tête d’Ole Gunnar Solskjaer ce dimanche. Une décision attendue depuis plusieurs semaines, notamment après la gifle subie face à Liverpool 0-5 en Premier League le mois dernier. Toutefois, si ce départ était prévisible, la succession du Norvégien est bien moins claire. En effet, les Mancuniens ont d’abord ciblé Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid. Mais, intéressé par l’Équipe de France dans un futur proche et pas vraiment par les Red Devils, Zizou a décliné la proposition. Parmi les autres cibles de la famille Glazer, propriétaire du club, un autre nom revient avec insistance celui de Mauricio Pochettino, l’actuel entraîneur du PSG.

Pochettino cible de l’été mancunien

Selon Sky Sports, le coach argentin est la cible numéro un de Manchester United, malgré le fait d’être sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG. Il est dans l’idée de proposer à Pochettino de venir dès maintenant mais aussi d’attendre juin prochain. En effet, Manchester a annoncé dans le communiqué de licenciement de Solskjaer être « à la recherche d'un coach intérimaire pour la fin de saison. », sans doute pour préparer une vraie offre pour un technicien renommé. Du côté de l’Argentin, la perspective de revenir dans son ancien championnat dans lequel il a entraîné Southampton et Tottenham serait présent à en croire Gary Neville, le consultant de Sky. « Je pense que Mauricio Pochettino, même s'il ne le dirait jamais, partirait demain pour Man Utd pour un contrat de cinq ans. Il regarde ce groupe de joueurs, il regarde le club et il se rend compte qu'il serait probablement en mesure d'accomplir plus qu'il ne le souhaite à Manchester United en termes de projet. », a prédit l’ancien latéral mancunien. Une possibilité réelle donc même si un autre nom revient aussi à Manchester, celui du Néerlandais Erik Ten Hag, coach de l’Ajax. Un club qui serait plus facile à convaincre que le PSG qui a le dernier mot concernant son entraîneur argentin.

💥 Informa @ferevangelio



❌ Zidane ha rechazado al @ManUtd, por el idioma y porque su mujer no quiere



💰 El @PSG_inside quiere a Zidane



🔜 No descartan que Pochettino (contrato Junio 2022) se marche al @ManUtd sin terminar contrato



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/lqr6GOYZTV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 21, 2021

A moins que cet intérêt ne permettre de réaliser un coup de billard à trois bandes. En effet, le Paris SG pourrait consentir à lâcher Mauricio Pochettino pour une raison précise. Selon la Cadena Cope, cela permettrait à Zinedine Zidane de signer au PSG sans avoir à pousser dehors un technicien déjà en place. Pochettino à Manchester United et Zidane au Paris SG, ce serait le coup de cet hiver et nul doute que l'accélération des discussions entre le Qatar et Zidane n'est pas innocente.