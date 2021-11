Man Utd : Solskjaer viré, Zidane dit non

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'humiliation vécue par Manchester United à Watford, les dirigeants des Red Devils ont décidé de limoger Solskjaer. Les Mancuniens cherchent désormais un nouveau manager.

Ce n’est désormais qu’une question d’heure, Ole Gunnar Solskjaer va rapidement quitter le banc de Manchester United avec dans sa poche un copieux chèque de 9 millions d’euros. Depuis des semaines, l’avenir de l’ancien joueur des Red Devils semblait bien sombre, mais au retour de la trêve internationale la défaite en déplacement à Watford a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Selon plusieurs médias anglais, Ole Gunnar Solskjaer va être limogé ce dimanche et dans la foulée c’est le duo composé de Darren Fletcher et Michael Carrick qui va provisoirement prendre les commandes du club anglais afin de préparer le match de Ligue des champions mardi prochain à Villarreal. Cependant, les deux anciens joueurs ne resteront pas longtemps à ce poste, et le board mancunien travaille déjà à trouver celui qui aura pour mission de relancer une équipe totalement perdue. Ces derniers jours, le nom de Zinedine Zidane revient régulièrement, le Times ayant même évoqué des contacts intensifs. Mais selon L’Equipe, « Zidane ne fait pas du tout de United sa priorité pour le moment. »

Une version que confirme également le Manchester Evening News, qui affirme de son côté, que cette piste menant à l’ancien entraîneur français du Real Madrid avait surtout pour but de calmer Cristiano Ronaldo « de plus en plus frustré » et dont l’agent, Jorge Mendes, aurait même demandé et obtenu des assurances que la déroute de samedi à Watford allait être suivie de décisions fortes. Mais le quotidien de Manchester affirme que l’hypothèse de la venue de Zinedine Zidane n’est pas du tout la plus chaude du côté de la famille Glazer dont la gestion est de plus en plus contestée par les fans des Red Devils. Le grandissime favori pour le poste serait Brendan Rodgers, l’actuel coach de Leicester qui est lié avec les Foxes jusqu’en 2023, même si le club anglais pense aussi à Erik Ten Hag (Ajax) et Luis Enrique (Espagne). D'autre part, la piste menant à Laurent Blanc aurait également été évoquée.