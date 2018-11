Pierre Ménès se fâche et menace directement Mediapart

Dans : PSG, Ligue 1.

Pierre Ménès commence à sérieusement s'agacer des critiques qui lui sont balancées régulièrement par certains membres de la rédaction de Mediapart, lesquels laissent sous-entendre que le consultant de Canal+ n'est pas vraiment indépendant lorsqu'il parle du Paris Saint-Germain. Et lors du Late Football Club, vendredi soir, Pierre Ménès a fait part une nouvelle fois de son opinion face à ces attaques, mais il a également prévenu Mediapart qu'il était temps que cela s'arrête sous peine de devoir envoyer tout le monde devant un tribunal afin de s'expliquer.

Pour Pierre Ménès, certains journalistes du média d'Edwy Plenel jouent avec le feu à son encontre, mais ils devraient faire attention à ne pas se brûler. « On me parle d’un maillot offert par le PSG. J’ai reçu deux maillots du PSG depuis que le club est qatari, un m’a été offert par Nike, et un autre que tous les joueurs du PSG ont signé et que Nasser Al-Khelaifi a donné au directeur des sports de Canal+ que ce dernier m’a apporté à l’hôpital après ma greffe. Si on m’achète avec un maillot ? Je suis beaucoup plus cher (sourire) Ils me donneraient 20.000 euros par mois, on pourrait discuter, mais on ne m’achète pas pour un maillot quand même (rire). Dans cette période de greffe, j’ai reçu un maillot signé par les joueurs de Rennes, de l’AS Monaco et de l’équipe de France. J’ai eu le malheur de ne pas être d’accord avec Mediapart donc il fallait trouver quelque chose. C’est assez bien branlé leur truc car c’est à l’extrême limite de la diffamation, mais ce n’est pas de la diffamation. Concernant cette histoire ridicule d’influenceur, je vais être immodeste quelques secondes. Je participe à l’émission numéro 1 sur le football, j’ai 2,5 millions de followers sur Twitter, je pense effectivement être un influenceur du football français, mais pas qu’à Paris, je le suis aussi quand je vais à Amiens, Rennes, Montpellier, Saint-Etienne.... Mais malheureusement dans cette histoire de Football Leaks, Mediapart ne s’intéresse qu’à Paris et Monaco, deux clubs détenus par des capitaux étrangers comme par hasard. Je trouve cela assez méprisable, je pense qu’avec cette déclaration je m’expose à de nouvelles réactions. Mais il y a un moment donné où il va falloir qu’ils fassent attention sinon je vais me fâcher, c’est à dire que je peux saisir la justice », a très clairement prévenu Pierre Ménès.