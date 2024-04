Peur sur l'Espagne, les Ultras du PSG débarquent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

2500 supporters du PSG sont attendus au stade de Montjuic pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone. De quoi inquiéter les autorités espagnoles.

L’exploit reste possible pour le Paris Saint-Germain, qui n’est pas en ballotage favorable pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions après sa défaite 3-2 au Parc des Princes mais qui garde une chance de renverser la vapeur sur la pelouse du FC Barcelone ce mardi. L’ambiance sera chaude au stade de Montjuic, où le Barça joue à l’extérieur en raison des travaux de rénovations du Camp Nou, d’autant que 2500 supporters du PSG seront présents en Catalogne afin d’encourager Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Ce déplacement massif des Ultras parisiens suscite d’ailleurs une petite inquiétude chez les autorités espagnoles, comme le révèle le média Culé Mania.

Le travail continue au Campus PSG avant le déplacement à Barcelone ✊



J-2️⃣#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/ii3DnJfj0e — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2024

Et pour cause, le média titre ce lundi sur « l’inquiétude maximale » des autorités en raison du « déplacement massif » des supporters du Paris Saint-Germain pour assister au choc contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Culé Mania s’inquiète à tel point qu’il est écrit que le PSG « possède les supporters les plus violents de France ». Et le média catalan de poursuivre. « Une partie des 2500 places seront occupées par de très jeunes supporters dont beaucoup sont radicaux et qui détestent Barcelone » peut-on lire dans la presse catalane. Autant dire que du côté de Barcelone et des autorités espagnoles, on prend très au sérieux ce déplacement des supporters des Ultras du PSG, lesquels devraient être encadrés de manière très stricte mardi soir. Pour rappel, il y a une semaine au Parc des Princes, 2000 supporters du FC Barcelone ont fait le déplacement à Paris, sans qu’aucun affrontement entre les fans des deux clubs ne soit recensé. Espérons que mardi soir en Catalogne, tout se passe pour le mieux, sans violence et avec une qualification du PSG pour ravir les supporters qui feront le déplacement à Montjuic.