Pedri recale le PSG, c'est violent

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est plus que jamais lancé dans son mercato estival. Le club de la capitale cible notamment un milieu de terrain pour combler les futurs départs dans ce secteur de jeu.

Le club de la capitale a encore pas mal de travail lors de cette intersaison. Les champions de France se préparent à accueillir Ousmane Dembélé en provenance du Barça. Deux autres joueurs offensifs seront aussi espérés par la direction du PSG dans les prochaines semaines, alors que Bradley Barcola a donné son accord pour rallier la capitale. Egalement, Luis Enrique souhaite pouvoir s'appuyer sur un autre élément au milieu de terrain. Il faut dire que Renato Sanches va partir et que l'avenir de Marco Verratti est encore incertain. Parmi les cibles du PSG : un énième joueur affilié à Jorge Mendes mais aussi Pedri.

Pedri au PSG, c'est non

Selon les informations de L'Equipe, Luis Campos a un faible pour Matheus Nunes, 24 ans et encore sous contrat avec les Wolves jusqu’en 2027. Mais le Portugais n'est pas le seul milieu de terrain à intéresser le club de la capitale. En effet, ces dernières heures, des rumeurs sur un intérêt pour Pedri sont sorties. PSG Community indiquait que Luis Enrique avait sollicité ses dirigeants pour récupérer le prodige espagnol. Mais apparemment, le joueur du Barça ne fait pas du tout d'une arrivée à Paris une priorité. Dans un entretien accordé à La Vanguardia, Pedri a déclaré cash : « Il faudrait beaucoup de choses pour me sortir du Barça. Les rumeurs ne m'intéressent pas, je veux le Barça. Je resterai ici encore de nombreuses années, dans le club de mes rêves - mon objectif est de devenir capitaine ». Voilà qui est clair et qui balaye d'un revers de main une arrivée possible au PSG. Avec les récents mouvements entre le PSG et le Barça, les Catalans ne devraient en plus faire aucun cadeau au club de la capitale.